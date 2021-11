Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 29.11.2021 gegen 16:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Erfurter Straße / Stadtring ein Verkehrsunfall zwischen 2 Pkw. Der Fahrer eines Pkw BMW wollte von der rechten Fahrspur auf die Linksabbiegespur wechseln, übersah hierbei aber einen bereits neben ihm fahrenden Pkw Toyota und fuhr diesem in die rechte Fahrzeugseite. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Unfallschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell