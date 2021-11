Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mutwillig beschädigt

Jena (ots)

Drei Fahrzeuge fielen der Zerstörungslust eines Unbekannten am Carl-Zeiss-Platz zum Opfer. Dies wurde am Sonntagmorgen der Polizei in Jena durch einen Zeugen mitgeteilt. Der oder die Täter schlugen oder traten die Außenspiegel der Fahrzeuge ab und entfernten sich anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell