LPI-J: Medieninformation ID Jena; 28.11.2021

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag drangen bis dato unbekannte Täter über das Oberlicht der Eingangstür in ein Lebensmittelgeschäft in der Zwätzengasse in Jena ein. Im Verkaufsraum wurde die Kasse geöffnet. Aus dieser entwendeten die unbekannten Bargeld. Weiterhin wurde Kaffee und Tabak entwendet. Anschließend entfernten sich die Diebe wieder in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an der Eingangstür beträgt ca. 500,- Euro.

Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen

Durch unbekannte Täter wurde die Seitenscheibe eines geparkten Peugeot in der Fritz-Ritter-Str. höhe Hausnummer 8 vom Donnerstag dem 25.11.21, 17:00 Uhr zum Freitag dem 26.11.2021, 10:00 Uhr, eingeschlagen. Dazu bittet die Polizei um Mithilfe. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Bei Hinweisen bitte an die Polizei Jena Tel.: 03641/810.

Impfausweis gefälscht

Am Freitagnachmittag versuchte eine männliche Person, in der "Höllein Apotheke" mittels gefälschtem Impfausweis einen digitalen Impfnachweis zu erhalten. Der Betrug wurde erkannt. Die hinzugezogenen Beamten konnten die Daten des Täters ermitteln. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Weihnachtsbaum führt die Polizei zu gestohlenem Fahrzeug

Am Freitagvormittag wollte die Freiwillige Feuerwehr in Jena Lobeda, Altstadt, wie üblich den Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz aufstellen. Diese Tätigkeit konnte jedoch nicht ausgeführt werden, da sich auf dieser Stellfläche ein abgestellter PKW befand. Zur Unterstützung und Beseitigung wurde die Polizei hinzugezogen. Diese musste dann vor Ort feststellen, dass das Kennzeichen sowie der PKW in Fahndung standen. Der Eigentümer des PKW hatte den Diebstahl noch nicht bemerkt. Die Ermittlungen zum Sachverhalt laufen.

Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Gegen 11:15 Uhr ereignete sich am Samstag im Bereich Jena Lobeda ein Verkehrsunfall bei dem ein drei jähriges Kind durch einen PKW verletzt wurde. Der Fahrzeugführer wollte dabei die Fahrtrichtung seines PKW auf der Erlanger-Alle ändern und in entgegengesetzte Richtung fahren. Im Rahmen des Wendevorganges übersaht dieser das Kind, welches sich zu Fuß über die Straße bewegte. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde das Kind zum Glück nur leicht verletzt.

Randalierer gestellt

In zurückliegender Zeit kam es im Wohnkomplex der Otto-Militzer-Str. Nr. 1 immer wieder zu verschiedenen Straftaten bei welchem durch die Geschädigten bzw. durch Zeugen eine männliche Person dabei beobachtet wurde, wie diese Türen eingetreten hatte. Freitagnacht wurde die Polizei erneut durch Anwohner alarmiert. Diesmal konnte die randalierende Person auf frischer Tat gestellt werden. Bei der Personenkontrolle leistete diese erheblichen Wiederstand gegen die Polizeibeamten. Auf Grund des Mischkonsums und der Gesamtumstände erfolgte die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie.

Gefährliche Körperverletzung durch mehrere Personen

Sonntagmorgen gegen ca. 03:00 Uhr, wurde ein 19-jähriger Geschädigter, in der Botzstraße (Jena) von mindestens zwei unbekannten Personen angegriffen und niedergeschlagen. Dabei erlitt dieser eine große, stark blutende Kopfverletzung. Die Personen sollen sich anschließend in Richtung Stadtzentrum bewegt haben. Allen waren dunkel gekleidet. In diesem Fall sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Bei Hinweisen Tel.: 03641/810

