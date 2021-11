Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: An der Tür gescheitert

Jena (ots)

An einer Wohnungstür in der Stauffenbergstraße in Jena machten sich Unbekannte am Dienstag zu schaffen. Der oder die Täter verschafften sich zutritt zu dem Wohnblock und beabsichtigten, die Tür aufzuhebeln. Durch den Hausmeister wurden alle weiteren Wohnungstüren überprüft. Hier wurde festgestellt, dass andere Mietparteien nicht betroffen waren. Die Unbekannten gelangten nicht in die Wohnung, sodass nur Sachschaden entstand. Hinweise auf den oder Täter liegen aktuell nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell