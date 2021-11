Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kontrolle verloren - schwer verletzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer wurde am Donnerstagnachmittag der Polizei Saale-Holzland bekannt. Ein 48-Jähriger, welcher Motorrad-Fahrstunden nahm, war auf der Landstraße von Jena in Richtung Stadtroda unterwegs. Kurz nach der Ortslage Zöllnitz verlor der Mann aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem Feld befindlichen Betonteil. Durch den Zusammenstoß wurde der 48-jährige Fahrschüler schwer, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich, verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

