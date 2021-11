LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Am 17.11.2021 um 15.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Brandesstraße in Apolda. Ein 44jähriger Mann versuchte sein Fahrzeug, einen VW Golf, vom rechten Fahrbahnrad auszuparken. Dabei übersah er die heranfahrende 44jährige Frau mit ihrem Fiat. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro.

