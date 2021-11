Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

In der Zeit vom 16.11.2021, 17.00 Uhr bis 17.11.2021, 14.30 Uhr, überstieg ein unbekannter Täter mühelos die Gartentür eines Gartens in der Kleingartenanlage "Eichhölzchen e.V." in Apolda. Er entwendete aus dem unverschlossenen Geräteschuppen einen Vertikutierer und eine Motorsense. In der Folge ließ der unbekannte Täter Wasser aus dem sich im Garten befindlichen Gartenteich ab, dadurch wurde die Sauerstoffpumpe beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 390,00 Euro.

