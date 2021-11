Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots)

Am 08.11.2021, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr wurde von einem Hinterhof in der Müllerhartungstraße ein mittels Kettenschloß gesichertes Damenrad entwendet. Der oder die Täter zerschnitten vermutlich mittels Bolzenschneider das Schloß und verließen mit dem Rad das Grundstück. Es entstand ein Schaden von ca. 180 Euro.

