Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ware einfach eingesteckt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In einem Einkaufsmarkt in Hermsdorf bediente sich ein Unbekannter am Montagnachmittag. Der Mann fand nicht nur an Cremes und Parfum gefallen, auch Socken waren ihm ins Auge gefallen. Jedoch landete die Ware nicht im Korb, sondern in seinen Taschen. Zu unhandlich für die Jackentaschen war jedoch der Kasten Bier. Diesen wollte der Mann gerade an der Kasse bezahlen, als ihn der Sicherheitsdienst auf die eingesteckte Ware ansprach. Der Unbekannte ließ den Bierkasten fallen und flüchtete in unbekannte Richtung.

