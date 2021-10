Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verstoß gegen Waffengesetz

Weimar (ots)

Ebenfalls am Samstag konnte in der Erfurter Straße in Weimar ein 24-Jähriger festgestellt werden, welcher in seiner Bauchtasche ein Einhandmesser zugriffsbereit mit sich führte. Das Messer wurde beschlagnahmt und eine Anzeige erstattet.

