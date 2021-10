Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien an Fassaden

Jena (ots)

Schmierereien wurden am Donnerstagabend in Jena gemeldet. Unbekannte Täter besprühten mit roter Farbe die Hauswand eines Gasthauses in der Karl-Liebknecht-Straße. In Form eines acht Meter langen Striches und zwei weiteren Schriftzügen verewigten sich der oder die Täter an dem Objekt. Weiterhin nutzten die Unbekannten die gegenüberliegende Fassade einer Apotheke als Leinwand und besprühten diese ebenfalls mit roter Farbe. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

