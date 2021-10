Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gekauft und doch nicht bekommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Hartmannsdorf meldeten am Sonntagmittag Anwohner, dass am Tag zuvor ein kaputtes Fahrzeug durch Unbekannte Am Raudabach abgestellt wurde. Bei dem Pkw handelte es sich um einen niederländischen Pkw der Marke Toyota. Bei der Prüfung durch die Polizei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug sowohl durch Frankreich, als auch durch die Niederlande, zur Sicherstellung und Insassenfeststellung ausgeschrieben wurde. Insassen konnte nicht mehr angetroffen werden, allerdings erscheinen zwei Georgier mit einem polnischen Autotransporter und wollte das Fahrzeug bergen. Nach ihren Angaben haben sie den Toyota in Tschechien ohne Fahrzeugschlüssel erworben und wollten nun den Pkw abholen. Daraus wurde allerdings nichts. Nach erfolgter Spurensicherung durch die Kriminalpolizei, wurde das Fahrzeug durch die Polizei sichergestellt.

