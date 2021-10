Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuch macht klug

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Das stürmische Wetter und die Tatsache, dass viele Leute deshalb zu Hause bleiben, wollten am Donnerstagnachmittag scheinbar auch Betrüger ausnutzen. Gleich mehrere Male versuchten Unbekannten ihr Glück bei älteren Herrschaften in Eisenberg, Hainspitz und Hermsdorf und wollten diese um ihre Ersparnisse bringen. Als Polizeibeamte gaben sich die Unbekannten aus, welche angeblich ein Familienmitglied in Gewahrsam haben und nun für die Freilassung Geld forderten. Doch in allen Fällen verhielten sich die Rentner richtig und beendeten das Gespräch, noch bevor es zu finanziellen Schäden kommen konnte. Für die Betrüger hieß es somit nur: Versuch macht klug.

