Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kein Hindernis ist zu hoch

Jena (ots)

Selbst ein hoher Zaun hinderte Schmierfinken nicht daran ein Trafohäuschen am vergangenen Wochenende zu besprühen. Ein Zeuge verständigte am Montagmorgen die Polizei und teilte seine Feststellung mit. Mit einer Größe von 10m x 2,70m erstreckte sich der Schriftzug HARAKIRI FCC in blauer, silberner, schwarzer und gelber Farbe am Unterwerk des Gebäudes in der Keßlerstraße in Jena. Der oder die Unbekannten überstiegen vermutlich unter Zuhilfenahme einer Leiter die Umfriedung und gelangten so an ihre auserkorene "Leinwand". Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

