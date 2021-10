Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stubendurchgang am Donnerstagmorgen

Jena (ots)

In den Morgenstunden des 14. Oktober 2021 wurden durch die Kriminalpolizei Jena Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Gera gegen zwei weibliche 19-jährige Tatverdächtige umgesetzt. Sie stehen im Verdacht an dem Übergriff auf zwei Banken am 02.05.2021 beteiligt gewesen zu sein, bei dem es zu immensen Beschädigungen an zwei Kreditinstituten kam und ein Sachschaden von ca. 30.000 EUR entstand. Trotz des jungen Alters der Tatverdächtigen sind beide Beschuldigte den Ermittlungsbehörden bereits durch andere Ermittlungsverfahren aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität Links bekannt. Die Ermittlungsbehörden weisen an dieser Stelle nochmals darauf hin, sich bei sachverhaltsrelevanten Hinweisen an die Jenaer Kriminalpolizei zu wenden.

