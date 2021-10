Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots)

In der Zeit vom 06.10.2021, 20:30 Uhr bis zum 07.10.2021, 06:45 Uhr wurde in der Bonhoefferstraße ein Moped durch unbekannte Täter beschädigt. Das Fahrzeug wurde vermutlich umgeworfen, Hinweise auf einen Unfall konnten nicht festgestellt werden. An dem Moped entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

