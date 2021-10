Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Teures T-Shirt

Jena (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der Goethestraße beobachtete am Mittwochnachmittag einen Diebstahl. Zwei weibliche Jugendliche (13 und 14 Jahre) nahmen je ein T-Shirt im Wert von knapp zehn Euro an sich und wollten den Markt ohne Bezahlvorgang verlassen. Die hinzugerufenen Beamten fertigten die entsprechenden Anzeigen und übergaben die beiden Langfinger an ihre Erziehungsberechtigten. Das Beutegut verblieb im Bekleidungsgeschäft.

