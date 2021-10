Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu spät bemerkt

Jena (ots)

In der Kahlaischen Straße in Jena kam es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Verkehrsbedingt musste ein 63-jähriger Daimler-Fahrer, welcher stadteinwärts unterwegs gewesen ist, bremsen. Ein dahinterfahrender 35-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Daimler auf. Durch die Kollision wurde der 63-Jährige leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell