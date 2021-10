Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl von Baustelle

Apolda (ots)

Von einer Baustelle in Apolda, Robert-Koch-Straße entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum 04.10.2021, 15:45 Uhr bis 05.10.2021, 09:00 Uhr u. a. diverse elektrische Geräte wie einen Abbruchhammer der Marke "Hilti" und eine Flex der Marke "Makita". Der oder die Täter öffneten die Holztür zum Hof des Grundstücks gewaltsam. Ferner gelangte man auf unbekannte Art und Weise zu einem Fenster, was ebenfalls gewaltsam geöffnet wurde, um in das Innere zu gelangen. Im Gebäude selbst wurde dann eine Metalltür zum Aufenthalts- und Abstellraum aufgebrochen und hieraus das Beutegut im Wert von ca. 800 Euro entwendet. Es entstand zudem hoher Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell