Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht

Weimar (ots)

Am 04.10.2021 gegen 23:30 Uhr wurde in der Erfurter Straße der Fahrer eines Kleintransporters, welcher im gewerblichen Güterverkehr unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer die im Güterverkehr vorgeschriebenen Tageskontrollblätter nicht mitführte. Zudem reagierte ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest positiv. Es folgte eine Blutentnahme sowie Anzeigen wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel sowie Verstoß gegen das Fahrpersonalgesetz. Die Fahrzeugschlüssel und Papiere wurden an den zwischenzeitlich verständigten Fahrzeughalter übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell