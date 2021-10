Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tierischer Besuch

Jena (ots)

Ein Zeuge stellte am Sonntagmittag einen Pkw auf dem Eichplatz fest, aus dessen Motorhaube komische Geräusche erklingen. Laut dem Mitteiler hört es sich so an, als würde sich im Motorraum eine Katze eingeschlossen sein. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie die Feststellungen des Zeugen bestätigen. Nachdem die hinzugerufene Feuerwehr die Motorhaube des VW öffnen konnte, flüchtete der kleine pelzige Vierbeiner unvermittelt. Kurze Zeit später machte es sich der Stubentiger in einem Ford gemütlich. Auch hier verkrümelte sie sich im Motorraum des Fahrzeugs und harrte der Dinge die da kommen mögen.

