Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tierische Rettung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einer tierischen Rettungsaktion wurden gestern Mittag Beamte der Polizeiinspektion Saale Holzland gerufen. Spielende Kinder hatten auf einem Firmengelände in der Eisenberger Bahnhofstraße einen Waschbären gefunden. Dieser hatte sich jedoch in eine äußerst missliche Lage manövriert. Nachdem der kleine Racker durch eine Wand durchgebrochen war, landete er einer Auffangwanne. Hier war er gefangen und kam von alleine nicht wieder frei. Die hinzugezogenen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Waschbär jedoch befreien und wohlauf in die Freiheit entlassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell