Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rausch noch nicht ausgeschlafen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Zeuge berichtete am Sonntagnachmittag, dass in Kursdorf auf einem Gelände ein Honda steht, in dem ein Mann die ganze Zeit geschlafen hat. Neben ihm liegt eine leere Schnapsflasche. Nun sei der Mann erwacht und ist im Begriff loszufahren. Sowohl das Fahrzeug, als auch der Fahrer konnten festgestellt und kontrolliert werden. Mit stattlichen 2,5 Promille beatmete der 59-Jährige polnische Staatsbürger das Alkoholmessgerät. Eine Blutentnahme und die Fertigung einer Anzeige gegen den Mann waren die logische Konsequenz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell