Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit drei Beteiligten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Unfall mit zwei verletzten kam es am Sonntagmittag in Camburg. Bei den Unfallbeteiligten handelte es sich um einen Kleinbus, ein Quad und einen Transporter. Diese fuhren hintereinander die Bundesstraße 88 in Richtung Bachstraße. Als der Kleinbus nach links auf eine Parkfläche abbiegen wollte, bemerkte das der Quad-Fahrer und hielt dahinter an. Der Fahrer des Transportes hingegen bekam das zu spät mit, fuhr auf das Quad auf und schob dieses zudem noch auf den Kleinbus. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Fahrer des Transporters stand unter dem Einfluss von Alkohol, er wurde ebenfalls in Klinikum zur Blutentnahme gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell