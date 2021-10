Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht unterwegs

Weimar (ots)

Am Freitagabend kontrollierten die Beamten einen 47-jährigen Fahrzeugführer in der Marktstraße in Blankenhain. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,59 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

