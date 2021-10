Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlenes Moped gefunden

Weimar (ots)

Am Freitagvormittag kontrollierten die Beamten einen 62-jährigen Transporter-Fahrer in der Gartenstraße in Legefeld. Im Kofferraum des Fahrzeugs wurde ein Moped aufgefunden, welches als gestohlen gemeldet wurde. Dieses wurde sichergestellt.

