Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldautomat gesprengt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte haben in den Freitragmorgenstunden in Dorndorf-Steudnitz einen Geldautomaten aufgesprengt. Durch das Aufhebeln eines Fensters auf der Rückseite des Gebäudes drangen der oder die Täter in das Sparkassenobjekt ein. Von dort aus verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu einem Raum hinter dem Geldautomaten und konnten diesen durch das Einleiten von Gas, gewaltsam öffnen. Ob die Täter Beutegut erlangten und wenn ja in welcher Höhe ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell