Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf der falschen Seite

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Schwerverletzt musste am Donnerstagnachmittag ein 20-Jähriger ins Klinikum eingeliefert werden. Grund war ein Verkehrsunfall in Hermsdorf. Der junge Mann fuhr entgegengesetzt die Eisenberger Straße auf der linken Seite in Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe der Sparkasse parkte gerade ein Bus ein, den der junge Radler überholen wollte und hierbei frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Der Mann wurde medizinisch versorgt und das Rad an Angehörige übergeben. Am beteiligten Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden.

