LPI-J: Langfinger erwischt

Ein 44-Jähriger wurde am Donnerstagmittag beim Diebstahl in einem Einkaufscenter in Hermsdorf ertappt. Der Mann steckte sich zunächst Kerzen in seinen mitgeführten Rucksack und nahm noch weitere Artikel aus den Regalen. Anschließend ging er zur Kasse, legte seinen Einkauf aufs Kassenband, schien allerdings die Kerzen absichtlich zu vergessen. Danach wollte der 44-Jährige den Markt verlassen und wurde durch einen Zeugen angesprochen. Der 44-Jährige weigerte sich seine Personalien anzugeben, legte seine Ware aufs Kassenband und ergriff die Flucht. Der Zeuge verfolgte den Mann und konnte die Polizei somit zu dem Langfinger führen, der nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen muss.

