Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer kam plötzlich aus dem Wald geschossen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein weiterer Unfall mit einem verletzten Radfahrer ereignet sich am Donnerstagnachmittag in Bad Klosterlausnitz. Ein 61-Jähriger fuhr mit seinem Pkw die Birkenlinie in Richtung Tankstelle, als plötzlich der junge Radfahrer fünf Meter vor dem Fußgängerüberweg aus dem Wald kam und in die rechte Fahrzeugseite des Volvos fuhr. Der 23-jährige Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

