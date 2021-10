Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handyspielerei führt zu Unfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Hermsdorf wurde am Mittwoch ein 11-jähriges Mädchen durch einen Verkehrsunfall leicht verletzt. Dies wurde am Donnerstag bei der Polizei bekannt. Die 11-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Werner-Seelenbinder-Straße in Richtung Naumburger Straße. Eine Seat-Fahrerin fuhr in gleicher Richtung, links neben der jungen Radlerin. Plötzlich verliert die 11-Jährige die Kontrolle, da sie nebenbei eine Nachricht auf ihrem Handy verfasst hat und kommt folglich ins Straucheln. Die Fahrzeugführerin bemerkte noch die unsichere Fahrweise der Radfahrerin und bremste ihren Seat ab, jedoch fiel das 11-jährige Mädchen schließlich nach links vom Rad und kollidierte mit der Beifahrerseite des Fahrzeuges, wobei sich das Mädchen leicht verletzte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell