Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgängerin übersehen

Jena (ots)

Eine Fußgängerin übersah am Donnerstagnachmittag eine 35-jährige Fahrerin eines Pkw Audi. Diese befuhr die August-Bebel-Straße und bog in die Semmelweißstraße ein. Hier querte gerade eine 52-jährige Fußgängerin die Straße. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 52-Jährige schwer, sodass sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell