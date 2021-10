Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots)

Eine Pkw-Fahrerin befuhr gegen 20:00 Uhr die die Daasdorfer Straße aus Richtung B 7 kommend in Richtung Gaberndorf. Kurz vor dem Orts- eingang Gabendorf überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Die Fah- rerin konnte nicht mehr ausweichen und kollidiert mit dem Tier. Da die Ankunft des verständigten Jagdpächters noch einige Zeit in Anspruch nehmen sollte, mussten die Beamten das schwerverletzte Reh mit einem Schuß aus der Dienstwaffe erlösen. Am Pkw entstand Sachschaden.

