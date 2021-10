Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 30.09.2021 gegen 11:00 Uhr befuhr ein Bus, welcher sich auf einer Werkstatt-Probefahrt befand die Steubenstraße in Richtung Marienstraße. An der Ampel Wielandplatz musste er verkehrsbedingt anhalten. Neben dem Bus standen auf dem Schutzstreifen zwei Rad- fahrer. Als durch die Ampel die Fahrtrichtung freigegeben wurde, überholte ein Radfahrer den Radler, der vor ihm stand. Dabei fuhr er auf die Fahrbahn. Daraufhin musste der Busfahrer dem Radfahrer ausweichen, übersah hierbei einen ebenfalls wartenden Pkw und fuhr trotz Gefahrenbremsung auf diesen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Hilfe. Die Radfahrer entfernten sich unerkannt von der Unfallstelle.

