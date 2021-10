Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgänger verletzt

Apolda (ots)

In Apolda, Über dem Dieterstedter Bache ereignete sich am 30.09.2021, gegen 13:20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 28jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Dieser hatte unvermittelt die Fahrbahn betreten, während eine 57jährige Pkw-Fahrerin gerade den Unfallort befuhr. Sie versuchte noch, links an dem jungen Mann vorbei zu fahren, streifte ihn aber dennoch mit dem Außenspiegel, so dass er zu Fall kam und sich hierbei leicht verletzte.

