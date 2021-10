Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angelzubehör und anderes aus Keller gestohlen

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum 24.09.2021, 15:00 Uhr bis 26.09.2021, 21:00 Uhr kam es in Apolda, in der Burkhardstraße zum Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses. Der oder die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Haus. Im Keller wurde schließlich das Vorhängeschloss gewaltsam geöffnet und diverse Gegenstände hieraus entwendet, u. a. einiges Angelzubehör, diverse Elektrogeräte sowie ein Fischereischein im Gesamtwert von ca. 620 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell