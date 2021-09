Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike aus Keller gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Aus einem Mehrfamilienhaus in Kahla haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein schwarzes Fahrrad entwendet. Der oder die Täter begaben sich in den Kellerbereich des Wohnhauses und nahmen das Rad, welches im Fahrradkeller des Wohnblocks untergestellt war, an sich und entfernten sich im Anschluss unerkannt. Der Wert des E-Bikes beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell noch nicht vor. Einbruchspuren konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort nicht festgestellt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell