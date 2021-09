Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf frischer Tat

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zwei rumänische Langfinger wurden am Mittwochabend in einem Supermarkt in Hermsdorf auf frischer Tat ertappt. Die beiden 20-Jährigen bedienten sich zuerst im Drogeriebereich, als sie jeweils ein Parfum aus der Verpackung nahmen und dieses in ihre Tasche steckten. Die leere Verpackung stellten die beiden jungen Männer wieder zurück ins Regal. Anschließend gingen die Beiden in die Textilabteilung. Hier entfernte einer der Täter in einer Umkleidekabine die Etiketten mehrerer T-Shirts und zog diese unter seine getragene Oberbekleidung. Weiterhin tauschte der junge Mann sein Schuhwerk gegen neue Badeschuhe ein. Im Anschluss wollten die beiden 20-Jährigen den Kassenbereich passieren, ohne jedoch für die Ware zu bezahlen.

