Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flüchtiger Langfinger

Jena (ots)

In einer Drogerie Unterm Markt in Jena machte sich am Mittwochabend ein Unbekannter in der Parfumabteilung zu schaffen und steckte sich Diebesgut in seine Tasche, um anschließend den Markt ohne zu zahlen verlassen zu können. Eine Mitarbeiterin beobachtete allerdings das Treiben des Mannes und versuchte ihn noch an der Flucht zu hindern. Im Ausgangbereich griff die Zeugin die Tasche des Mannes, der sich allerdings losriss und in unbekannte Richtung flüchtete. Trotz intensiver Nahbereichsfahndung konnte der Täter nicht aufgefunden werden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, südländischer Phänotyp, schwarze Haare, schwarz - roter Adidas-Trainingsanzug, dunkle Umhängetasche mit grauem Gurt, blaue Turnschuhe.

