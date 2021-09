Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug beschädigt

Jena (ots)

Sein beschädigtes Auto fand ein 21-Jähriger im Burgauer Weg am Mittwochnachmittag vor. Der Skoda wurde durch den jungen Mann in der Nähe des Kanuvereins am 19.September 2021 geparkt. Als der 21-Jährige nun aus dem Urlaub zurückkehrte, musste er eine Beschädigung an der Frontscheibe seines Wagens feststellen. Unbekannte haben mit einem unbekannten Tatmittel zwei Mal auf die Scheibe eingeschlagen, sodass diese eingerissen ist.

