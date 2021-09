Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unaufmerksam beim Ausparken

Apolda (ots)

In Apolda, Christian-Zimmermann-Straße ereignete sich am 29.09.2021, gegen 13:15 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 33jährige Frau im Renault Megane fuhr aus einer Parklücke rückwärts heraus und übersah hierbei den hinter ihr parkenden Pkw Opel, mit dem sie in der Folge auf Höhe der hinteren Tür der Beifahrerseite zusammenstieß. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro.

