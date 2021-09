Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wiederholt Enkeltrick

Apolda (ots)

Ein 82jähriger Mann aus Apolda wäre am gestrigen 29.09.2021, in den Vormittagsstunden fast einem Trickbetrug aufgesessen, nachdem er einen Anruf von einer weiblichen Person erhalten hatte, die sich als seine Enkelin ausgab und behauptete, sie habe in Gera einen Unfall gehabt und müsse nun 38.000 Euro bezahlen, da sie ansonsten ihren Führerschein verliert. Die Tochter des Geschädigten brachte den Sachverhalt schließlich zur Anzeige. Schaden ist zum Glück nicht entstanden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell