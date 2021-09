Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung

Weimar (ots)

Am 29.09.2021 gegen 21:50 Uhr beobachtete ein Bürger im Bereich des REWE-Marktes in der Marcel-Paul-Straße, wie drei Personen auf einen vierte, am Boden liegende Person eintraten. Als er sich verbal einmischte und die Täter ansprach, wurde er nach eigenen Angaben von einem der Männer gezielt mit einem Messer an der Hand verletzt. Im Anschluß flüchteten die Täter. Ein Mitarbeiter des Marktes ver-ständigte den Rettungsdienst welcher wiederrum die Polizei informierte.

Beschreibung der Täter:

3 männliche Personen, ca. 28 bis 30 Jahre alt, südländischer Typ, kurze schwarze Haare. Einer der Männer trug ein rotes T-Shirt und eine lange braune Hose. Die Personen sprachen kein Deutsch.

Zeugen,welche Angaben zu den Tätern und zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter der Rufnummer 03643 / 882-0 zu melden.

