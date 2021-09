Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Gegen 17:00 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall mit einem Radfahrer in der Buttelstedter Straße informiert. Der Radler befuhr den Gehweg in der Rießnerstraße und wollte in der Buttelstedter Straße auf die regennasse Fahrbahn wechseln. Dabei kam der Mann ohne Fremd- einwirkung zu Fall und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Er wurde mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma ins Klinikum verbracht.

