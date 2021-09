Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots)

In der Zeit vom 27.09.2021 18:30 Uhr bis zum 28.09.2021, 11:30 Uhr parkte ein Fahrzeugführer seinen Pkw auf einem Parkplatz in Blankenhain, Am Markt. In diesem Zeitraum schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe des Renault ein. Möglicherweise störte sich der Täter an einem in der Ablage ausgelegten Fanschal des FC Carl-Zeiss. Entwendet wurde nichts, es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

