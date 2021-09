Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sauna abgebrannt

Nerkewitz (ots)

Am Abend des 28.09.21 geriet eine Sauna in einem Gartengrundstück in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500,- Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Jena übernommen.

