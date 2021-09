Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht

Weimar (ots)

Der Fahrer eines Pkw VW Polo parkte mit seinem Fahrzeug am 28.09.2021 gegen 09:15 Uhr auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung in der Schwanseestraße. Als er gegen 09:45 zurückkehrte, stellte er an seinem Pkw einen Unfallschaden fest. Vermutlich stieß ein unbe- kannter Fahrzeugführer beim Ausparken gegen den VW. Der Verur- sacher verließ pflichtwidrig den Unfallort. Am Fahrzeug des Geschä- digten entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro.

