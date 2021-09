Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisster 85-jähriger gefunden

Jena (ots)

Am Montag, den 27.09.2021 verließ der 85-jährige Herr G. gegen 09:00 Uhr eine Senioreneinrichtung in der Camburger Straße in Jena in unbekannte Richtung (wir berichteten). Am heutigen Dienstag konnte der Vermisste, zwar entkräftet aber wohlauf, durch die Zusammenarbeit aller beteiligten Rettungskräfte sowie durch zahlreiche Bürgerhinweise auf einem Firmengelände im Orlaweg in Jena gefunden werden. Herrn G. geht es den Umständen entsprechend gut. Die Senioreneinrichtung wurde informiert. Die Jenaer Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach Herrn G. und wurde durch die Diensthundstaffel, dem Polizeihubschrauber und Kollegen aus anderen Dienststellen unterstützt. Vorsorglich erfuhr Herr G. eine medizinische Betreuung.

