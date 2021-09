Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Dunkeln unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Auch einen 21-Jährigen hat es, gegen 23.00 Uhr, in Kahla ermittelt. Der junge Fahrradfahrer konnte in der Ernst-Thälmann-Straße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden, weil seine lichttechnische Ausstattung am Rad nicht funktionstüchtig gewesen ist. Hierbei stellte sich heraus, dass er mit knapp 1,8 Promille unterwegs war. Eine Blutentnahme und die Erstattung einer entsprechenden Anzeige waren die Konsequenzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell