Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Beuteschaden

Jena (ots)

Einen Diebstahl in der Lessingstraße in Jena musste die Polizei am Montagmorgen aufnehmen. Mitarbeiter einer Baustelle teilten mit, dass sich Unbekannte im Laufe des vergangenen Wochenendes Zutritt zum Gelände verschafften und hier mindestens sechs Container aufbrachen. Weiterhin entwendeten der oder die Täter mehrere Meter Starkstromkabel, welches einen Wert von mehreren Tausend Euro hat. Doch nicht nur der finanzielle Schaden ist hoch, zudem musste durch den Diebstahl die Baustelle mehrere Tage lahmgelegt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell